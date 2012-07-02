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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:08 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月2日-7月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月2日(一)

布达佩斯--匈牙利国会就新央行修正案进行讨论及投票.

7月3日(二)

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至7月4日)

7月4日(三)

华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日)

7月5日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700),会后将公布利率决议(1145)并举行新闻发布会(1230).

奈洛比--肯亚(肯尼亚)央行举行货币政策会议.

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.

7月6日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).

7月7日(六)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在东京庆应义塾大学发表演讲.

7月9日(一)

阿迪斯阿贝巴--第19届非洲联盟峰会(至7月16日).(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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