《新兴市场重要经济事件预告》--7月2日-7月9日

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
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7月2日(一)
布达佩斯--匈牙利国会就新央行修正案进行讨论及投票.
7月3日(二)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至7月4日)
7月4日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日)
7月5日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700),会后将公布利率决议(1145)并举行新闻发布会(1230).
奈洛比--肯亚(肯尼亚)央行举行货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.
7月6日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).
7月7日(六)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在东京庆应义塾大学发表演讲.
7月9日(一)
阿迪斯阿贝巴--第19届非洲联盟峰会(至7月16日).(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 李婷仪;审校 张涛
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2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。