〔台湾股市〕在银行股领涨下开高,欧洲消息激励市场人气

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透台北7月2日电---台湾股市周一开高0.49%,银行股领涨,欧洲同意支撑其银行业后,市场人气受到激励.
加权股价指数.TWII开高35.81点,成为7,332.09点,上日则收高1.77%.第二季收低8%.
生技医疗类股.TCHI及金融保险类股.TFNI均涨约0.9%.
台币兑美元TWD=TP涨0.07台币至29.83.
台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超70.28亿台币,由卖转买,上交易日为卖超25.44亿.累计6月共卖超262.16亿台币,并录得今年以来连续第三个月卖超.[ID:nST0470328](完)
--编译 龚芳;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。