版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:20 BJT

〔台湾股市〕在银行股领涨下开高,欧洲消息激励市场人气

路透台北7月2日电---台湾股市周一开高0.49%,银行股领涨,欧洲同意支撑其银行业后,市场人气受到激励.

加权股价指数.TWII开高35.81点,成为7,332.09点,上日则收高1.77%.第二季收低8%.

生技医疗类股.TCHI及金融保险类股.TFNI均涨约0.9%.

台币兑美元TWD=TP涨0.07台币至29.83.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超70.28亿台币,由卖转买,上交易日为卖超25.44亿.累计6月共卖超262.16亿台币,并录得今年以来连续第三个月卖超.[ID:nST0470328](完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐