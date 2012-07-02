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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元徘徊在前次阻力位1.2625/30附近

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* 欧元/美元有获利了结气氛

* 欧盟协议出台后的欣喜反应渐退,市场仔细分析欧盟的行动及其效应

* 周四欧洲央行会议之前,欧元/美元料将持续盘整

* 1.2550/705之间有支撑位聚集. (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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