〔台湾司法〕前行政院秘书长林益世涉贪,遭特侦组申请羁押

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透台北7月2日电---台湾最高法院检察署特别侦查组周一表示,前行政院秘书长林益世因涉及收贿与要求贿赂等两项贪污罪名,已经向台北地方法院申请羁押.
"侦讯完毕后,已经向台北地方法院申请羁押."特侦组主任陈宏达说.
林益世的委任律师赖素如则表示,"他觉得做错事情了,也坦承对不起家人、长官以及社会大众."
本地壹周刊于上周三引用业者说法,指控林益世涉嫌索贿.但林否认相关指控,并提告壹周刊及业者,但为防止事件延烧以清廉自许的马英九总统团队,于上周五提出辞呈并获批准.[ID:nST0470108](完)
--记者 董永年;审校 乔艳红
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。