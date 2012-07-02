〔台湾司法〕前行政院秘书长林益世涉贪,遭特侦组申请羁押

路透台北7月2日电---台湾最高法院检察署特别侦查组周一表示,前行政院秘书长林益世因涉及收贿与要求贿赂等两项贪污罪名,已经向台北地方法院申请羁押.

"侦讯完毕后,已经向台北地方法院申请羁押."特侦组主任陈宏达说.

林益世的委任律师赖素如则表示,"他觉得做错事情了,也坦承对不起家人、长官以及社会大众."

本地壹周刊于上周三引用业者说法,指控林益世涉嫌索贿.但林否认相关指控,并提告壹周刊及业者,但为防止事件延烧以清廉自许的马英九总统团队,于上周五提出辞呈并获批准.[ID:nST0470108](完)