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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元涨势暂歇,略见获利了结

路透悉尼/惠灵顿7月2日电---澳元及新西兰元周一遭逢少量获利了结卖压,澳元在上个交易日创下七个月最大单日涨幅并接近两个月的高点.

澳元兑美元AUD=D4报1.0223美元,上日纽约尾盘为1.0237.周五时一度高见1.0260,因市场乐见欧盟意外达成的协议.

澳元在1.0250/60附近有强劲阻力,此处水平先前在4月时给澳元提供良好支撑.

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