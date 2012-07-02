《全球重要经济事件一览表》--7月2日-7月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月2日(一)

东京--日本央行副总裁山口广秀就欧洲金融危机和对亚洲影响发表讲话(0430)

奥斯陆--北欧财长理事会会议(0800).

巴黎--欧洲央行管理委员会成员诺亚公布支付卡安全性的年度报告.(0800)

雅典--欧洲央行执委亚斯穆森在经济学人杂志所主办的会议发表演说,主题为"将不确定性转化为稳定".(0600)

尼科西亚--预计三大国际贷款方的代表团将展开在塞浦路斯的工作.

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯出席西部国际经济协会和国际银行、经济和金融协会联合举办的研讨会,并将参加主题为"金融危机以来的美联储货币政策"讨论小组(1715).

7月3日(二)

悉尼--澳洲央行宣布利率决定.(0430)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(第一日).

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚(0800)、法国财政部长莫斯可维西(1015)将在法国巴黎欧洲金融市场协会的国际金融论坛发表演讲.

巴黎--法国总理艾罗在议会发表演讲,介绍社会党新政府当前的经济政策计划.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德公布IMF的美国经济年度报告.(1400)

7月4日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定.(0730)

伦敦--英国央行货币政策会议(第一日).

罗马--德国总理梅克尔与义大利总理蒙堤会面,讨论欧盟峰会及德国/意大利的经济合作.

7月5日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),之后宣布利率声明(1145),并举行记者会(1230).

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).

柏林--德国央行总裁魏德曼将获2012商业新闻Ludwig-Erhard奖.(1630)

7月6日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).

法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉,意大利总理蒙堤和法国外交部长法比约斯在法国达沃斯答问年会上发表演讲,该年会是政经领袖为期三天的聚会.

法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行管理委员会成员诺亚为有关公共及私营债务和全球储蓄失衡的会议讨论,发表开场演讲.

塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月报.

7月7日(六)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在日本庆应义塾大学发表演讲.

7月9日(一)

爱达荷州COEUR D'ALENE--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在奥勒冈银行业协会主办的奥勒冈州、爱达荷州、内华达州银行业年度会议中,针对经济前景发表演讲.(1555)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉将阐述目前的经济情势以及货币发展,并说明欧洲央行政策的立场.(1230)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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