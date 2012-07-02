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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 10:16 BJT

《汇市简讯》新西兰元/日圆仍引领交叉盘挺升

0144GMT * 新西兰元/日圆近期倾向引领交叉盘走升的趋势不变 * 稍早高见64.10,再度上探一目均衡云区顶部 * 今日云区顶部在64.15 * 若断然升破云区顶部,可望上测100日均线切入位64.66 * 今日位于63.21的一目均衡转换线将提供潜在技术性支撑(完) --编译 龚芳;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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