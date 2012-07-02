〔台湾债市〕RP利率持稳,月初资金回流偏向宽松

路透台北7月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳.度过季底的紧缩期后,月初第一个交易日已见到资金回流,市况较为宽松,惟资金供应方对利率坚持,利率仍维持在既有区间不变.

资金调度人士指出,今日见到投信、寿险与银行的资金逐渐回流.不少投信业者有买券需求,但仍以公司债为主.

他们表示,由于7月公司债的交割额度偏低,预料资金可维持平稳偏宽松的状态,有利于RP利率持稳在既有水准.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

据交易商统计,本周市场紧缩因子有:周三(4日)南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,金额为68亿台币.(完)