〔路透调查〕俄罗斯经济前景好转,然油价下滑将压抑卢布汇价

* 2012年GDP料成长3.8%,高于5月份调查预估值 * GDP预估值上修,以反映上半年经济成长增强 * 卢布前景恶化,油价下滑带来压力 路透莫斯科6月29日电---据路透对14名分析师所作调查显示,2012年上半年俄罗斯经济逆转全球趋势而成长,导致当年度经济成长预估上调. 但分析师们表示,未来几季成长率将会放缓,油价下滑将压抑卢布汇价. 分析师预计,2012年国内生产总值(GDP)将成长3.8%,5月时预测值则为3.5%. "关键在于上半年经济似乎相当强劲,"Alfa银行首席分析师Natalia Orlova指出."俄罗斯并未真的受到全球风险的冲击,当地趋势仍与全球环境脱钩." 近期一连串的数据显示,该国内需强劲成长,抵销出口疲弱的效应. 本月初发布的官方数据显示,第一季经济成长4.9%,5月成长4.2%. "5月经济数据意外强劲:民间消费及官方企业投资,仍为俄罗斯经济主要的驱动力,"TKB Capital分析师Andrei Karikhalin表示. 分析师预计,未来几个月内内需仍将相对强韧,但全球前景恶化导致俄罗斯商品出口价格下滑,尤其是油价. "俄罗斯的消费趋势很可能仍与全球趋势脱钩,"Orlova提及位于5.4%纪录低位的失业率,可望维持薪资激增,助长消费者支出. 分析师们预测,第三季经济成长率将减速至3.6%,第四季为3.2%,2013年第一季则为2.9%. 5月前次调查预估值则分别为成长3.4%、3.2%及3.4%. 对通胀前景的看法维持不变,分析师预计消费者物价增幅年底将达6.5%,持平前次调查水准. 分析师对通胀的预测仍高于央行5-6%的目标,意味着放宽货币政策的空间不大.

**利率料持稳,卢布预估值下修** 与前次调查一样,分析师们认为央行在今年内将维持现行利率不变. 调查显示分析师更为悲观看待卢布,但他们仍然认为卢布会升值. 分析师预计卢布兑美元年底将达32,兑央行监控的欧元-美元一篮子货币则达36.3,前次调查预估值则分别为31.3及34.7. 周五时,卢布兑美元为32.9,兑该货币篮则为36.8.自3月中旬以来,卢布贬值幅度则分别为15%左右及10%,因受国际油价下跌的影响. "卢布仍受全球投资氛围及油价下跌所主导,而石油跌价可能导致夏季经常帐季节性恶化的情况加剧,"ING分析师Dmitry Polevoy指出."因此,我们不认为卢布会升值."(完) --编译 龚芳;审校 吴云凌