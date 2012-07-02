〔路透调查〕英国基金不再宠幸另类资产,相关配置降至两年来新低

路透伦敦6月29日电---一项路透调查结果显示,英国投资人6月大举降低另类资产配置至两年来新低,因全球大宗商品需求降温的疑虑升高,且对冲基金的绩效表现欠佳.

对15家英国投资公司的月度调查显示,6月大宗商品、对冲基金及私募股权等另类资产的平均比重下滑超过2个百分点至13%.

这创下逾两年来另类资产的最低比重,原先这些资产被视为规避主流债市及股票市场动荡风险的去处,如今已经失宠.

在做出这些转变之前,对冲基金产业已经有好一段时间表现落后,在欧债危机久拖不决造成波动率升高之际绩效欠佳,另一方面全球经济前景转趋晦暗则造成商品市场走弱.

"很明显的是,过去数月来成长的疑虑大增,从而反应在商品价格上."PSigma Investment Management投资长Thomas Becket表示.

"人们目前想要投入的是他们能够了解的优质高流动性投资.有许多客户受够了一些另类投资的表现."

产业追踪机构Hedge Fund Research数据显示,5月对冲基金的平均损失2.26%,而截至6月中旬则是平均上涨1.86%.

多数流出另类投资的资金是转移到股市,平均比重从之前的47.6%升至49.2%,打破3月开始的下滑趋势.

汇丰环球投资管理英国财富管理投资长Alec Letchfield表示,"我们认为当前是选择性地偏向股票等风险资产的好时机,这些资产的风险溢价相当具有吸引力."

调查显示,债券比重亦从25.8%升至27.1%.

这项调查是在6月18-25日进行,在周四欧盟布鲁塞尔峰会前结束;该峰会中欧洲领导人达成协议,允许欧元区纾困资金应用于稳定债市及直接重组银行业资本.

投资人警告称,夏季月份市场波动性可能持续,尽管各个国际峰会努力找寻解决方案.

"在缺乏进一步的财政及政治结盟的进展下,欧洲二线国家夏季仍可能承压."Insight Investment投资经理Paul Amer表示.(完)