《汇市简讯》澳元/美元承受下档压力,然成交清淡

0219GMT * 澳股涨1.2%为亚股中最佳,但澳元仍压向盘中低位1.0220美元 * 期权供给及被动基金卖盘压抑盘势,但量能不大 * 铜价及油价走低,打压市场人气 * 小时图支撑在1.0180/90,日线图支撑在1.0205美元 (完) --编译 龚芳;审校 丁琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=