〔路透调查〕欧洲基金经理人增加美国债券持仓,削减现金水位

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透伦敦6月29日电---欧洲基金经理人6月因欧债紧张情势升温而增持避险债券,即使全球股市在6月稳定下来,整体债券配比仍达到八个月最高.
路透月度调查访问欧陆地区22位资产管理人,结果显示投资人6月的全球债券持仓增加将近一个百分点至40.2%.美国债券配比跳增近三分之一至25.5%,英国债券配比从2.8%升至4.3%.
全球股指.MIWD00000PUS在6月上涨约2%,5月时下跌约9%.
在5月的风险资产出走潮之后,投资人的欧元区债券配比也大增,从48.2%升至53.1%,是3月以来最高,部分原因为受到希腊选举结果的激励.
本项路透调查时间是6月22-27日.此次调查增加欧元区的访问对象数量,纳入更多意大利基金经理人,此项改变可能对部分月度变化有些影响,例如整体债券持仓.
6月对于欧债危机进展又是戏剧性的一个月,但全球政策措施有助于稳定市场.
欧洲基金经理人6月稍微削减现金部位,降低近一个百分点至11.6%,不过仍然接近5月时的近10年高位12.5%.
"以目前欧洲资产被低估的水平而言,不应忽视上行风险.但与此同时,若出现'完美风暴',也可能导致其更加下行,"瑞银分析师Manuel Wildhaber说.
"美国成长熄火,欧洲政府行动迟缓,加上货币解决方案失去控制,使得欧元区二线国家及金融界承受风险偏好突然消退的打击."
调查显示,股票持仓水位仍接近上个月的八个月低位42.2%.美国股票持仓增加至将近40%,上月约为三分之一.
6月欧元区股票在其全球股票配比上升至将近26%,5月时仅略超过23%.不过仍远低于2月的31.6%.
投资人担心欧债危机将继续给欧元区债券带来压力,基金经理人仍把欧债危机视为其资产配置策略的最大风险.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。