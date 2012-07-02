〔路透调查〕欧洲基金经理人增加美国债券持仓,削减现金水位

路透伦敦6月29日电---欧洲基金经理人6月因欧债紧张情势升温而增持避险债券,即使全球股市在6月稳定下来,整体债券配比仍达到八个月最高.

路透月度调查访问欧陆地区22位资产管理人,结果显示投资人6月的全球债券持仓增加将近一个百分点至40.2%.美国债券配比跳增近三分之一至25.5%,英国债券配比从2.8%升至4.3%.

全球股指.MIWD00000PUS在6月上涨约2%,5月时下跌约9%.

在5月的风险资产出走潮之后,投资人的欧元区债券配比也大增,从48.2%升至53.1%,是3月以来最高,部分原因为受到希腊选举结果的激励.

本项路透调查时间是6月22-27日.此次调查增加欧元区的访问对象数量,纳入更多意大利基金经理人,此项改变可能对部分月度变化有些影响,例如整体债券持仓.

6月对于欧债危机进展又是戏剧性的一个月,但全球政策措施有助于稳定市场.

欧洲基金经理人6月稍微削减现金部位,降低近一个百分点至11.6%,不过仍然接近5月时的近10年高位12.5%.

"以目前欧洲资产被低估的水平而言,不应忽视上行风险.但与此同时,若出现'完美风暴',也可能导致其更加下行,"瑞银分析师Manuel Wildhaber说.

"美国成长熄火,欧洲政府行动迟缓,加上货币解决方案失去控制,使得欧元区二线国家及金融界承受风险偏好突然消退的打击."

调查显示,股票持仓水位仍接近上个月的八个月低位42.2%.美国股票持仓增加至将近40%,上月约为三分之一.

6月欧元区股票在其全球股票配比上升至将近26%,5月时仅略超过23%.不过仍远低于2月的31.6%.

投资人担心欧债危机将继续给欧元区债券带来压力,基金经理人仍把欧债危机视为其资产配置策略的最大风险.(完)