《亚洲投资分析》印度买点已到?部分投资人逆向思考鼓勇买进

路透孟买7月2日电---印度原本被视为势将超越中国的热门新星,曾几何时却变成处处出错的问题国家.不过现在,一些逆势操作的投资人认为印度有趋于好转的迹象.

印度手上的问题洋洋洒洒,从经常帐赤字处于纪录高位,政策改革停摆,到九年来最低的经济成长幅度,这些问题都不是秘密,也为印度卢比跌至纪录低位提供绝佳理由.

但也有不少迹象显示,印度前景可能正在改变.

居家用品零售商宜家(IKEA)及可口可乐已宣布将投资印度近50亿美元.投行纷纷调升对印度股市的看法,印度总理辛格也恰如其份地提出信心喊话.

上周他誓言要恢复印度经济在他早年担任财长时的活力.辛格在1990年代初期担任财长,当时印度面临收支失衡危机,他一手推动多项改革,为印度带来20年来迅速成长.

"印度是一个很棒的投资机会.印度成长率6%,如果消除掉政客制造的阻碍,成长率可以轻松达到10%,"投资公司Kuwait Projects(KIPCO)(KPRO.KW)财务长Pinak Maitra指出.

"它自然就能成长,印度拥有人口、创业家、科技、人才,一应俱全,"他称.

KIPCO是科威特最大投资公司,2011年底时合并资产约210亿美元,Maitra表示,KIPCO尚未投资印度,但计画为客户推出印度产品.

卢比走势与经常帐赤字对照图表(link.reuters.com/dub29s)

金砖国家股市表现图表(link.reuters.com/fub29s)

《热点透视》可口可乐和宜家大举投资计画,显示印度经济仍有潜力可挖[ID:nST0469622]

那些乐观派或许会显得勇气十足.在全球金融危机之前,印度经济成长率接近10%,到今年1-3月已经跌至九年低位5.3%.而4月工业生产数据低迷,显示4-6月经济成长并没有改善多少.

评等机构标准普尔及惠誉都已警告可能把印度评等由投资级降至垃圾级,他们指出,印度政府态度反覆无常,已经偏离经济开放路线,对于另一个拖累经济的问题--联邦政府巨大财政赤字--解决的努力也不足够.

印度通货膨胀率居高不下,远高于7%,而欧债危机对印度及全球经济都构成风险.

不过,一些指标暊示,投资人正默默把资金投向印度,未受这些负面消息影响,看好印度即将谷底翻身.

外国机构投资人今年买超印度股市86亿美元,买超债券39亿美元.一大部分是在今年头两个月,但印度尚未出现大量资金外流.

也因此印度股市指标BSE指数.BSESN表现在金砖国家名列前茅.在新兴亚洲国家之中,仅落后巴基斯坦及越南.

德意志银行及摩根大通将印度股市评等调升至"加码",让已经习惯听到降评消息的投资人大感惊讶.

两家投行都指出是因为印度股市估值便宜.摩根大通指出,印度股市预估市盈率(本益比)12倍,比10年平均水准低了一个标准差,而根据德意志银行的估算,以营收及未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)来看,目前是印度股市是近20年来最便宜的时候.

"现在是长期投资人在印度寻找精选投资目标的最佳时机,"投资管理公司Baer Capital Partners执行长Brij Raj Singh称.

"印度最令人担心的问题是货币贬值及政治瘫痪,但印度基本面很诱人,拥有很强的国内消费题材,"他称.

**过时的担心**

德意志银行亚洲策略师Ajay Kapur的看法,反映出那些看好印度契机的投资人态度.

"对印度经济成长下滑的忧心已经过时了,"Kapur在一篇报告写道."现在随便一个人俨然都可以对景气有多差高谈阔论."

油价大跌应该会逐渐产生效果,减轻印度的经常帐赤字.布兰特原油LCOc1已经由3月的年内高点下跌24%.

分析师估计,若能守住跌幅,每桶原油价格每下跌10美元,印度经常帐赤字比例就减少0.4-0.5个百分点.

周五公布的数据显示,印度1-3月经常帐赤字升至纪录高位217亿美元.

Quantum资产管理基金经理人Arvind Chari指出,基于油价下跌及黄金进口减少,印度经常帐赤字相对国内生产总值(GDP)比例将在2013财年降至低于3%.

"从总报酬观点来看,资产及货币报酬,我认为以1-2年的角度而言,印度债券、存款及股市显得具吸引力,"Chari称.

卢比贬值则有可能使进口需求减少,并提振出口.

高盛估计,卢比实质汇率每贬值1%,贸易收支将提高逾4%,因出口增加而进口减少.

高盛指出,印度全球出口的组成情况也很重要,印度近六成出口是输往较稳健的新兴市场,例如中国.

"我认为印度是英国投资人一个逆势买进的机会,"私人银行Duncan Lawrie研究主管Edward Bland称.

"欧元区危机对印度的影响,应该会低于对其他亚洲国家的影响,包括中国,因为印度经济依赖出口程度低于邻国,"Bland称.(完)