〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益

路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。