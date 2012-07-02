更正:〔东京美债〕公债收益率持稳,欧盟协议带动的涨势暂歇

(更正:因译文有误,内文最后一段改为"第二季就业成长将创2010年年中以来最低",非"这将会是2010年中以来最疲弱的就业成长")

路透东京7月2日电---美国政府公债收益率(殖利率)周一在亚洲市场持稳,在劲扬走势后稍事喘息;先前欧洲就使用欧元区纾困基金来稳定债市并提振欧洲疲弱的银行业达成协议,带动美债收益率上扬.

指标10年期美债US10YT=RR几无变动,收益率报1.64%,在上周五欧洲达成协议后,该收益率从1.55%跳升.30年期公债收益率US30YT=RR亦近持平在2.74%.

欧元区领袖周五达成协议,明年起准许欧元区援助基金直接金援银行,以及干预债市以支援受创的成员国.[ID:nSB1642760]

但美债收益率涨势因全球经济放缓的忧虑挥之不去而受限,中国周日公布6月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至七个月低点.[ID:nSB1642652]

"还有很长的路要走,要让我们有信心欧洲不会再成为市场的大阻碍,需要有向各国政府提供流动性后援的可信计画,以及够大的基金来为整个欧元区的银行业进行资本重建,"Russell Investments Asia Pacific的首席投资策略师Andrew Pease说.

本周将公布的重要数据是周五的美国6月非农就业报告,市场预期就业岗位仅增加约9万个,失业率料持平在8.2%,第二季就业成长将创2010年年中以来最低.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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