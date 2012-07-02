〔台湾债市〕101/5殖利率因技术性修正收低,筹码偏乱后市仍有向上压力

路透台北7月2日电---台湾10年期101/5殖利率周一收低,在连续三日走高后出现技术性修正走势.由于筹码面仍偏零乱,交易商认为,倘若近期没有进一步的利多因素刺激,殖利率料呈现缓步向上走势.

市场人士表示,今日债市殖利率开盘后呈现技术性拉回,但因做多的买盘追价力道不足,部分交易商反手卖出,但在季线关卡1.233%附近获得支撑,令终场殖利率略为脱离日高.由于101/5筹码集中度偏低,交易商认为,后市还是有反覆测试季线以及1.255%附近半年线的可能.

"只能视为修正,但力道不是太强."一大型证券商交易员说.

另一证券商交易主管则称,从持券集中度来看,这次前三大交易人只拿走101/5R约80亿台币的筹码."应该还有200亿的筹码是浮动的,既然筹码面条件不好,殖利率会慢慢向上盘."

根据柜台买卖中心上周五的资料,101/5上交易日交割后的前三大交易人持券集中度为45%,前五大与前10大分别为53%与65%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -0.05 0.9505 0.9430-0.9533* 51.5

10 101/5 A01105=TWO -0.34 1.2255 1.2218-1.2330 235.5

由于筹码面不利做多,交易商认为,近期台债殖利率仅会在狭幅区间内缓步向上整理,101/5不排除有测试1.255%附近半年线的可能.

"就看101/5集中度何时提高,或是大型金融机构开始大口吃货,才能真正确立支撑."一证券商交易主管称.

另一券商交易员也强调,目前无论基本面与资金面的条件还是有利债市,但筹码面不好,还是会让殖利率慢慢向上盘升.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2255

5 101/1 A01101=TWO 0.9320

2 101/3 A01103=TWO 0.8050 (完)