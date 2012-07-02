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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 14:28 BJT

〔日本股市〕收盘近持平,自盘中的两个月高点回落

路透东京7月2日电---日本股市日经指数周一近收平,回吐盘中涨幅,受欧洲向银行业注资协议带动的涨势消退,因投资人等待更多细节出炉.

日经指数.N225收报9,003.48点,变动不大,稍早曾触及两个月高点9,103.79点.东证股价指数.TOPX跌0.1%至769.34点,稍早曾高见778.87点.(完)

--编译 王冠中;审校

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