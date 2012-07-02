〔日本股市〕收盘近持平,自盘中的两个月高点回落

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透东京7月2日电---日本股市日经指数周一近收平,回吐盘中涨幅,受欧洲向银行业注资协议带动的涨势消退,因投资人等待更多细节出炉.
日经指数.N225收报9,003.48点,变动不大,稍早曾触及两个月高点9,103.79点.东证股价指数.TOPX跌0.1%至769.34点,稍早曾高见778.87点.(完)
--编译 王冠中;审校
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东南亚股市[.SOCN]
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。