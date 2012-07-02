主要国家经济指标预测--7月3日****

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
路透7月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------------------------------------------------
0130 日本加班工资 5月 -- +4.9%
0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 +5.1% -8.7%
民间建筑许可 -- -11.1%
0430 澳洲央行利率决定 7月 3.50% 3.50%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加2 增加3
抵押贷款额(亿英镑) 增加8 增加11
抵押贷款批准件数(千件) 50.3 51.8
M4货供额(较前月) -- 1.1%
0830 英国建筑业PMI 6月 53.0 54.4
0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.3% 0.0%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月30日当周 -- +2.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月30日当周 -- +1.9%
1330 加拿大RBC制造业PMI 6月 -- 54.70
1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 557.3
1400 美国工厂订单 5月 +0.2% -0.6%
耐久财订单 5月修正值 -- +1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.6%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 6月 1,390 1,373
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
----------------------------------------------------------------------------
7月1日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第二季 负1 负4
大型非制造业景气判断指数 正8 正7
日本短观小型制造业景气判断指数 负12 负10
小型非制造业景气判断指数 负9 负9
7月2日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 49.38 --
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 -0.2% --
0715 瑞士零售销售 5月 +6.2% +5.0%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 48.1 45.0
0743 意大利Markit制造业PMI 6月 44.6 44.5
0748 法国Markit制造业PMI 6月 45.2 45.3
0753 德国制造业PMI 6月 45.0 44.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 45.1 44.8
0800 意大利失业率 5月 10.1% 10.4%
0828 英国CIPS制造业PMI 6月 48.6 46.5
0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.1%
1400 美国建筑支出 5月 +0.9% +0.2%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 49.7 52.0
2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 3,123.8 --
(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠