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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 06:27 BJT

****主要国家经济指标预测--7月3日****

路透7月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 日本加班工资 5月 -- +4.9%

0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 +5.1% -8.7%

民间建筑许可 -- -11.1%

0430 澳洲央行利率决定 7月 3.50% 3.50%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加2 增加3

抵押贷款额(亿英镑) 增加8 增加11

抵押贷款批准件数(千件) 50.3 51.8

M4货供额(较前月) -- 1.1%

0830 英国建筑业PMI 6月 53.0 54.4

0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.3% 0.0%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月30日当周 -- +2.0%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月30日当周 -- +1.9%

1330 加拿大RBC制造业PMI 6月 -- 54.70

1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 557.3

1400 美国工厂订单 5月 +0.2% -0.6%

耐久财订单 5月修正值 -- +1.1%

扣除国防的耐久财订单 -- +0.7%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.6%

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 6月 1,390 1,373

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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7月1日(日)

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第二季 负1 负4

大型非制造业景气判断指数 正8 正7

日本短观小型制造业景气判断指数 负12 负10

小型非制造业景气判断指数 负9 负9

7月2日(一)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 49.38 --

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 -0.2% --

0715 瑞士零售销售 5月 +6.2% +5.0%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 48.1 45.0

0743 意大利Markit制造业PMI 6月 44.6 44.5

0748 法国Markit制造业PMI 6月 45.2 45.3

0753 德国制造业PMI 6月 45.0 44.7

0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 45.1 44.8

0800 意大利失业率 5月 10.1% 10.4%

0828 英国CIPS制造业PMI 6月 48.6 46.5

0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.1%

1400 美国建筑支出 5月 +0.9% +0.2%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 49.7 52.0

2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 3,123.8 --

(完)

--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰

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