〔台湾央行〕共发行3,423.8亿台币存单,发行余额减少148.2亿

路透台北7月2日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,423.8亿台币存单,相较存单到期金额3,572亿,存单发行余额减少148.2亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,222.0

91天期 0.93 135.0

182天期 1.05 66.8

央行上周五共发行2,368亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,444.8亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为354亿台币;至周日,累计超额准备为2,558亿台币,加计前期1%的超额准备为3,758亿台币.(完)