〔台湾央行〕共发行3,423.8亿台币存单,发行余额减少148.2亿

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透台北7月2日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,423.8亿台币存单,相较存单到期金额3,572亿,存单发行余额减少148.2亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,222.0
91天期 0.93 135.0
182天期 1.05 66.8
央行上周五共发行2,368亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,444.8亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为354亿台币;至周日,累计超额准备为2,558亿台币,加计前期1%的超额准备为3,758亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。