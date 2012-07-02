〔新闻稿〕获利及资本水准前景欠佳,台湾寿险业展望转为负向--中华信评

(以下为标准普尔在台湾转投资的中华信用评等公司7月2日发布的新闻稿)

标准普尔评级服务与中华信用评等公司今天将台湾寿险业展望由稳定调整为负向。于此同时，标准普尔亦将中国大陆寿险业展望由稳定调整为负向，同时日本寿险业则维持原先的负向展望。（详细内容请见标准普尔于2012年7月2日发布的「亚太地区寿险业面临充满挑战的2012年」一文）目前亚太地区并无任何地区寿险业的展望为正向。

台湾寿险业的负向展望系反映：我们认为寿险业者信用结构面临的压力，在经济景气欠佳的大环境下已经升高；特别是在此环境下资本市场的波动度可能提高，寿险业者将更难以维持其资本强度，同时新业务的成长亦将受到压抑。台湾寿险业者的获利前景仍不佳，特别是在负利差的包袱下，寿险业者获利能力高度倚赖资本利得的情况使其更容易受到资本市场波动的影响。同时，寿险业者的资本稳定度在资本市场呈现波动的情况下并不高，使得台湾寿险业者的信用结构在经济景气下滑之际更容易出现恶化。

与全球或亚太地区的寿险业者相较之下，整体而言台湾寿险业者的投资杠杆偏高，同时寿险业者资本所能提供因应资本市场波动的缓冲极为有限。而就业务成长前景而言，我们也预期2012年寿险业的保费收入将呈现低度成长，而新契约保费或将与去年水准相近。持续的低利率环境以及激烈的市场竞争，使得寿险业者并不容易推动保险商品的业务成长。

虽然我们预期台湾寿险业者的资本将因外在环境的波动而呈现较为负向的发展，但我们相信保险业者资本水准出现大幅下滑，并重蹈金融海啸时期低点的发生机率并不高。我们也预期，在整体国人平均寿险保额仍低以及国民的高储蓄率之下，特定商品仍具有成长动能。我们因此可以预期，长天期保障型商品或储蓄型商品的销售量比重将会提高。另外，目前整体寿险业者的流动性在考量新契约保费收入下仍属允当，同时整体寿险业可运用资金允当的资产品质，将可为台湾寿险业者的信用结构提供小幅度的支撑。(完)