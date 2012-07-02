〔台湾央行〕将于本周五(6日)标售364天期存单,下周一交割

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透台北7月2日电---台湾央行周一表示,将于7月6日(周五)标售1,000亿台币的364天期存单,9日(下周一)交割.
央行指出,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.
6月间中央银行标售364天期存单的利率是0.878%,加权平均投标倍数是3.40倍.[ID:nST0460968]
中央银行在第二季的理监事会议上一如预期地决议暂停升息,重贴现率连续四度维持在1.875%不变.
目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。