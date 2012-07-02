〔台湾汇市〕台币/美元微收贬,市场对欧盟协议感到怀疑且交投清淡

路透台北7月2日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收贬0.5分,欧盟峰会过后乐观情绪逐渐消退,因市场对救援方案细节感到怀疑,外汇买卖多为实质抛补;预料在国际情势浑沌明朗且量能低迷下,汇价将呈现震荡走势.

汇银人士表示,盘初虽追随欧盟峰会后非美货币的涨势,台币一度走强,但场上买卖挂单零星,令上午11点订价(fixing)时,出现29.95的异常低价,然随后交易回归到实质抛补,重回29.85元附近整理.另外,台股今日上涨外资却呈卖超,令讯息交错难以解读.

"场上(美元)offer(卖单)太清淡,据我所知,某家大型外商银行只花了50支(五千万美元)就一口去抓上去,"一位大型金控交易人士说.

交易商指出,于汇价29.8元附近,料见银行及进口商低接美元买盘浮现,加之适逢月初出口商抛汇兴趣不高,场上成交清淡,在缺乏连续推升助力下,预估短期台币仍于29.8-30.0元间先行整理,并关注下半周欧洲央行(ECB)利率决议及美国非农就业数据等重大事件.

台湾股市.TWII周一收盘上涨0.67%,至7,345.16点;外资及陆资在台股卖超44.91亿台币,转买为卖,上交易日为买超70.28亿.[ID:nST0470984]

另外,多数新兴亚洲货币周一上涨,但缩减稍早涨幅,韩元KRW=和印度卢比INR=IN收跌.市场对欧洲缓解债务危机的最新协议存在疑虑.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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