《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦7月2日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周五的大涨走势再度意味着仍有可能出现进一步的轧空行情.未能攻克前波高位1.2750,为欧元仍难以更上层楼的警讯.1.2750水准附近的其他几个关键阻力位,包括55日均线切入位1.2775,及1.3285/1.2290跌势的50%回档位1.2790.

盘中支撑目前位于1.2580及1.2420,首要目标仍为2010年希腊首度获得纾困后的低位1.1880美元.

英镑/美元:即使站上1.6305高位拉出的趋势线切入位1.5695,关键阻力仍为200日均线1.5755,更别忘了1.6305/1.5270跌势的50%回档位1.5785.

关键支撑仍为1.5480水准,即6月14日及15日低位,上周并未跌破该水准.惟有跌落此处,才会再度下看6月低位1.5270.只有收在200日均线1.5755,方可上看1.5910,其将为前述走势的61.8%回档位.

欧元/英镑:自此拉回后持续陷于55日均线0.8078,以及今年高位0.8505延伸的趋势线阻力0.8090下方.只要任何的拉回停留在其下方,欧元就很有可能续跌,否则阻力在0.8150区域.

0.80000水准以下目前似提供许多支撑,但关键水准仍为0.7950区域.惟有跌落0.7950,才会下看0.7845及2008年11月低位.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

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路透伦敦6月26日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:持续受下行压力所牵制,欧元支撑目标在1.2430/40水准.此仍为下探近期区间低端1.2290前的重大障碍.倘若拉回,将在1.2620区域遭遇阻力,但主要阻力仍为1.2750区域.主要目标仍为2010年希腊首获纾困后的低点1.1880,但可能会先看到一点轧空交易.

美元/日圆:上周尾段在接近80.43的阻力位前沿后,果真出现拉回.其后跌落79.80,看来将下探6月77.60低位延伸而来的趋势线支撑79.25.汇价需维持在200日均线78.80上方,方能维持当前的上升趋势不变.这使得本周收盘价位更显重要,需要强势收在云区上方,方能重启美元多头走势.

英镑/美元:昨日未能站上1.5620区域,使得走势偏向下档,且将再探1.5470/80水准的支撑,其为6月14日及15日的低点.

倘若站回1.5620上方水位,则将再度瞄准200日均线1.5755,其仍为重大阻力所在,以及自1.6305高位拉出的趋势线阻力.惟有收在200日均线1.5755上方,并上破1.5780,才会上看1.5910,该点为同波走势的61.8%回档位.

纽约 当日 今年来 2011年

0820GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2517 1.2503 +0.11 -3.31 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.46 79.66 -0.25 +3.28 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 99.46 99.59 -0.13 -0.11 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9589 0.9603 -0.15 +2.27 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5622 1.5572 +0.32 +0.56 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0258 1.0286 -0.27 +0.64 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0051 1.0003 +0.48 -1.70 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7919 0.7874 +0.57 +1.73 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.830 79.690 +0.18 +1.51 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.920 62.720 +0.32 +5.16 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.13 124.05 +0.06 +3.85 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2678 1.2700 -0.17 -3.41 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)