〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行副总裁山口广秀周一表示,欧债问题造成的日圆大涨,可能损及日本企业获利和经济.[ID:nST0470882]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员周五表示,正密切关注是否有因经济成长放缓而引发通缩风险的迹象,但对就业市场停滞不前对美国经济复苏的影响程度看法分歧.纽约联邦储备银行总裁杜德利表示,他已稍微调降对未来数月的通胀预期.他表示,需要从美国就业市场寻求更多讯息,且观察欧债危机的进展,才能对美国经济的好坏有更加清晰的判断.圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示,只凭就业增长保持疲态,不足以刺激美联储采取第三轮量化宽松政策.[ID:nST0470634]

越南央行周五宣布从7月1日起,将再融资利率从11%降至10%.央行声明中表示,贴现利率也将相应从9%降至8%.[ID:nSB1641634]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率8.5% 2012年5月30日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.25% 2012年6月7日降25基点

一年期贷款利率6.31% 2012年6月7日降25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.50% 2012年6月5日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.00% 2012年3月1日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)