〔台湾金融〕寿险业投资公共建设上限再提高有讨论空间--金管会

路透台北7月2日电---台湾行政院政务委员陈振川周一主持导引民间资金投入公共建设会议,针对寿险业投资公共建设上限,金管会官员于会议中指出,如果业界认为有必要再提高,将有讨论空间.

由于政府财务困窘,行政院近来积极研拟引入民间资金至公共建设的做法.金管会甫于日前达成共识,将修法放宽保险业投资公共建设的限额规范,对于同一对象之投资上限由被投资对象实收资本额25%提高至35%.

负责汇集部会意见的工程会会后转述,会中相关部会讨论35%的限额是否有再调高的空间,金管会保险局副局长曾玉琼表示,将待新的上限试行一段时间后再来检讨,"有讨论空间."

金管会与会官员则表示,寿险业投资公共建设被投资对象实收资本额提高至35%的规定,预计最快在7月底前即可正式实施.

该官员也指出,关于放宽保险业得担任被投资公司董事、监察人,由于涉及修改保险法,现在仍待立法院审查.(完)