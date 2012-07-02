〔台湾金融〕寿险业投资公共建设上限再提高有讨论空间--金管会

金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透台北7月2日电---台湾行政院政务委员陈振川周一主持导引民间资金投入公共建设会议,针对寿险业投资公共建设上限,金管会官员于会议中指出,如果业界认为有必要再提高,将有讨论空间.
由于政府财务困窘,行政院近来积极研拟引入民间资金至公共建设的做法.金管会甫于日前达成共识,将修法放宽保险业投资公共建设的限额规范,对于同一对象之投资上限由被投资对象实收资本额25%提高至35%.
负责汇集部会意见的工程会会后转述,会中相关部会讨论35%的限额是否有再调高的空间,金管会保险局副局长曾玉琼表示,将待新的上限试行一段时间后再来检讨,"有讨论空间."
金管会与会官员则表示,寿险业投资公共建设被投资对象实收资本额提高至35%的规定,预计最快在7月底前即可正式实施.
该官员也指出,关于放宽保险业得担任被投资公司董事、监察人,由于涉及修改保险法,现在仍待立法院审查.(完)
--记者 林妙容/詹静宜; 审校 曾祥进
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5