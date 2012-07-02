版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 17:05 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超3.5亿台币

路透台北7月2日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 10.50 13.00 -2.50

票券业 0.00 1.00 -1.00

证券业 21.00 17.50 +3.50 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐