〔台湾个股〕新光金称不动产未实现利益达854亿台币,拟在新北市自建办公楼

路透台北7月2日电---台湾金管会首度松口可考虑将寿险业不动产增值利益纳入净值.台湾主要金融控股公司--新光金控(2888.TW)周一表示,其旗下子公司新光人寿会再进行资产重估,目前隐含价值(EV)帐上的未实现利益约达854亿台币,业者认为此政策对提升寿险净值将有明显助益.

新光金副总经理徐顺鋆在一场公司活动后作出以上表示.他并说明,上述未实现利益系以三年以上有租金部分来设算,至于买进未达三年及没有租金收益尚未纳入计算,今年底时将会把这部分纳入计算,预计明年5月公告.

"房地产为必备投资组合之一,如果有好标的、好机会就会进场."他说.

他进一步表示,新光人寿目前不动产投资部位约达1,000余亿台币,先前董事会授权投资房地产金额仍有240余亿元,目前也在新北市寻地自建办公场所,考虑的地点包括新庄副都心、板桥及芦洲.

他称,北市阳光街及重庆南路的都更案目前计画兴建为高级住宅,均仍在进行中.

此外,徐顺鋆透露,目前新光人寿可投资资金达1.4兆(万亿)台币,其中以固定收益投资为主,比重占比高达8-9成,股市则不到1成,不动产投资则约占7.5%.

他认为,全球利率走低,好收益的固定收益商品变少了,因此现阶段方投资方向以尚无部位的地区为主,包括中国QFII的1亿美元额度已展开投资、香港利率超过3.5%的点心债,以及以美元计价的新兴市场债券.

至于台股投资部分,徐顺鋆则说,5月已经加码股市,目前台股部位市值则约1,000余亿元,约占7-8%.

至于保费收入部分,新光人寿协理曾崇育表示,台湾投资人偏爱储蓄险,但今年储蓄险保费平均上调10%以上后,料银行通路端保费收入将会萎缩,影响下半年保费收入将不如上半年,今年全年保费则估与上年持平.

新光金周一收盘上涨2.33%至8.78台币;台湾股市加权股价指数.TWII收涨0.67%至7,345.16点.