〔台湾货币市场〕7月3日及下提存期资金预期变化一览表

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北7月3日电---台湾货币市场周二及下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期52亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆2,814.6亿台币:
07/04 1,322.50亿
07/05 480.00亿
07/06 2,901.50亿
07/07 773.00亿
07/08 1,576.50亿
07/09 1,221.00亿
07/10 194.00亿
07/11 2,664.50亿
07/12 957.50亿
07/13 3,029.80亿
07/14 716.00亿
07/15 3,334.00亿
07/16 404.00亿
07/17 257.00亿
07/18 3,020.20亿
07/19 739.00亿
07/20 2,815.00亿
07/21 910.50亿
07/22 1,937.50亿
07/23 198.00亿
07/24 177.00亿
07/25 2,835.30亿
07/26 826.00亿
07/27 2,480.80亿
07/28 685.00亿
07/29 2,276.00亿
07/30 205.00亿
07/31 48.00亿
*08/01 3,507.50亿
08/02 202.50亿
08/03 120.00亿
--公债还本付息592.6875亿台币:
07/17 90甲5期11息 14.5000亿
07/20 96甲5期本金 500.0000亿
07/20 96甲5期5息 10.0000亿
07/20 97甲4期4息 12.0000亿
07/20 98甲4期3息 14.0000亿
07/20 99甲6期2息 16.0000亿
07/20 100甲6期1息 14.0000亿
08/02 100甲7期1息 12.1875亿
--国库券到期300亿台币:
07/20 财101-1 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
*--7/9: 央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币,7月6日标售.
--7/20: 100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币,7月17日标售.
--7/25: 财101-4期273天期国库券发行,金额为300亿台币,7月24日标售
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
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