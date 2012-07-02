〔台湾货币市场〕短率高位回落,月初资金回流但并非完全宽裕(更新版)

(更新准备数据及拆款、存单发行细节)

* 短率高位明显回落

* 月初部分资金回流

* 旬底结束后下半周更形宽松

记者 林妙容

路透台北7月2日电---台湾银行间短率周一高位明显回落.交易商表示,上周月底/季底资金需求高峰过后,本周月初开始,部分资金回笼,令市场水位回升,也带动利率下滑.但因旬底落于明日,部分银行仍在微调积数没有大量闲置资金,市场也非十分宽裕.

资金调度人士表示,周三开始为新提存期开始,下半周资金料重回宽裕,调钱难度亦随之减弱.而外商今日重新提供拆借,挹注部分资金,加以央行存单到期量不少,与央行发行存单、回收隔夜资金的紧缩因素粗估达致均衡,不致大起大落.

"明天熬过旬底,下半周就比较好借(钱)."一小型银行调度人士称.

此外,市场人士指出,月初资金回复宽松令短率高位盘中下滑逾10基点,但主要为票券商与银行成交利率的走低,一般银行间的短期拆借利率下滑幅度不高,甚至还嗅得到稳中偏紧的味道.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.510%,上日收在0.510%;区间在0.388-0.72%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.75%,上日在0.506-0.87%.

**短票利率下滑**

短票方面,票券商表示,月初民间资金及银行资金双双回笼,有效供给票券商资金需求,票券商与一般银行承作的短票利率走低约2至3个基点,与法人承作的利率也同样下滑1至2个基点,资金成本明显走低.

此外,票券商表示,今年以来,因股市表现反复,证券金融公司发票量低迷不振,但此前台电、中油[CHIP.UL]因财务缺口上半年积极发行短期票券,发票量足以弥平证金公司减少的票源.然两家公营公司因油电双涨实施后,此前累积的财务缺口已逐渐改善,下半年发行短票的状况未定,令票券商重燃票源不足的忧虑.

"台电中油这时候的借贷成本低,今年来一直频调短钱...但下半年就很难讲."一大型票券商主管说.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,上日在0.87-0.88%;大型公股银行成交在0.87%,较上日走滑1个基点.

央行今日存单到期3,572亿台币,央行共发行3,423.8亿,存单发行余额减少148.2亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为8,328亿台币,接下来依序为周二52亿、周三1,322.5亿、周四480亿及周五2,901.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为负204亿台币;累计超额准备为2,354亿台币,加计前期1%的超额准备为3,554亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周一持稳.度过季底的紧缩期后,月初第一个交易日已见到资金回流,市况较为宽松,惟资金供应方对利率坚持,利率仍维持在既有区间不变.

资金调度人士指出,今日见到投信、寿险与银行的资金逐渐回流.不少投信业者有买券需求,但仍以公司债为主.

表示,由于7月公司债的交割额度偏低,预料资金可维持平稳偏宽松的状态,有利于RP利率持稳在既有水准.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

据交易商统计,本周市场紧缩因子有:周三(4日)南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,金额为68亿台币.(完)