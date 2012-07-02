〔台湾个股〕宏基拟买回库藏股1千万股,价格区间为28-35台币

路透台北7月2日电---全球第四大个人电脑(PC)制造商--台湾宏基(2353.TW)周一公告,董事会已通过自明日(3日)起至今年9月2日二个月期间,预定自集中市场买回1千万股的股份,价格区间落于28-35台币,预估买回股份所需金额为约3.5亿台币.