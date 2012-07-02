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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 18:33 BJT

〔台湾个股〕宏基拟买回库藏股1千万股,价格区间为28-35台币

路透台北7月2日电---全球第四大个人电脑(PC)制造商--台湾宏基(2353.TW)周一公告,董事会已通过自明日(3日)起至今年9月2日二个月期间,预定自集中市场买回1千万股的股份,价格区间落于28-35台币,预估买回股份所需金额为约3.5亿台币.

公告指出,预定买回股份占公司已发行股份比例为0.35%,以转让给员工,为留才激励配套措施.

宏基今日收升0.32%报30.9台币,台湾加权股价指数.TWII则收升0.67%.(完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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