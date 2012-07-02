《综述》美国6月ISM制造业指数近三年来首此跌破50,经济复苏明显放缓

* 美国制造业自2009年7月以来首度出现萎缩

* 5月美国建筑支出触及将近两年半高位

* 小型企业调降第二季招聘预估--Vistage

路透纽约7月2日电---美国6月制造业因新订单下滑,在将近三年来首度呈现萎缩,经济复苏出现明显放缓的讯号.

美国供应管理协会(ISM)周一公布的全国制造业活动指数,从上月的53.5降至49.7,低于路透分析师预估的52.0,甚至低于最低预估值.

这是自2009年7月以来,该项指数首次跌破荣枯分水岭50.那时距离美国刚走出衰退才没有多久.

制造业是美国经济复苏的一大动力,如今由于欧债危机的忧虑、中国经济减速以及美国国内财政政策的不确定性,美国制造业看来正在失去动能.

"显然,这个讯号很清楚地表明美国正陷入和欧洲、中国一样的经济放慢,"伦敦Capital Economics资深美国经济分析师Paul Dales说.