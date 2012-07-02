《综述》美国6月ISM制造业指数近三年来首此跌破50,经济复苏明显放缓

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
* 美国制造业自2009年7月以来首度出现萎缩
* 5月美国建筑支出触及将近两年半高位
* 小型企业调降第二季招聘预估--Vistage
路透纽约7月2日电---美国6月制造业因新订单下滑,在将近三年来首度呈现萎缩,经济复苏出现明显放缓的讯号.
美国供应管理协会(ISM)周一公布的全国制造业活动指数,从上月的53.5降至49.7,低于路透分析师预估的52.0,甚至低于最低预估值.
这是自2009年7月以来,该项指数首次跌破荣枯分水岭50.那时距离美国刚走出衰退才没有多久.
制造业是美国经济复苏的一大动力,如今由于欧债危机的忧虑、中国经济减速以及美国国内财政政策的不确定性,美国制造业看来正在失去动能.
"显然,这个讯号很清楚地表明美国正陷入和欧洲、中国一样的经济放慢,"伦敦Capital Economics资深美国经济分析师Paul Dales说.
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠