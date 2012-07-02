澳新经济指标预测--7月3日-7月10日****

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
路透7月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月3日(二)
0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 +5.1% -8.7%
民间建筑许可 -- -11.1%
0430 澳洲央行利率决定 7月 3.50% 3.50%
7月4日(三)
0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.2% -0.2%
7月5日(四)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差5 逆差2.03
商品/服务贸易进口(较前月) -- -1%
商品/服务贸易出口(较前月) -- +3%
7月6日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%
报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%
7月10日(二)
0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4
企业信心指数 -- 负2 (完)
--编译 石冠兰/李婷仪;审校 徐文焰
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠