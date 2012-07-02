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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 07:22 BJT

****澳新经济指标预测--7月3日-7月10日****

路透7月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月3日(二)

0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 +5.1% -8.7%

民间建筑许可 -- -11.1%

0430 澳洲央行利率决定 7月 3.50% 3.50%

7月4日(三)

0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.2% -0.2%

7月5日(四)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差5 逆差2.03

商品/服务贸易进口(较前月) -- -1%

商品/服务贸易出口(较前月) -- +3%

7月6日(五)

暂无重要数据.

----------------------------------7月9日当周---------------------------------

7月9日(一)

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%

报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%

7月10日(二)

0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4

企业信心指数 -- 负2 (完)

--编译 石冠兰/李婷仪;审校 徐文焰

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