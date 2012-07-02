日韩经济指标预测--7月3日-7月10日****

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
路透7月3日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月2日(一)
2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,108.7
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 51.03
7月3日(二)
0130 日本加班工资 5月 -- +4.9%
7月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 8,697
外资投资日本股市(亿日圆) -- 504
7月5日(四)
暂无重要数据公布.
7月6日(五)
0500 日本领先指标 5月 -- -1.3
同时指标 -- -0.2
7月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -- +1.9%
(较上月) -- -0.6%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 5月 -- 盈余3,338
2350 日本机械订单(较前月) 5月 -- +5.7%
(较上年同期) -- +6.6%
---------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
暂无重要数据公布.
7月10日(二)
2300 韩国失业率 6月 -- 3.2%
0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.7
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 6月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -0.5% (完)
--编译 石冠兰/李婷仪;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠