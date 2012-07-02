〔全球经济〕6月全球制造业创三年来最快萎缩速度--摩根大通PMI调查

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
路透伦敦7月2日电---一项周一公布的企业调查结果显示,全球制造业活动6月滑坡的速度创下三年来最快,受到欧元区的拖累,但美国及中国制造业也不振.
摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)从5月的50.6降至6月的48.9,为11月以来首度跌破景气荣枯分水岭50,且创下2009年6月以来最低.
"存货调整似乎是造成制造业萎缩的原因,PMI显示(成品)库存的水准仍偏高,而最终支出的成长力道迟钝."摩根大通全球经济协调主管David Hensley表示.
摩根大通表示,全球制造业活动下滑之际,原物料的需求也跟着走软,导致投入价格出现七个月来首度下跌.
这项指标是由摩根大通与研究和供应管理机构所编制,结合约20国的调查资料,包括美国、日本、德国、法国、英国、中国及俄罗斯在内.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠