《台湾报摘》--工商时报7月3日

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
* 头版头条:
--裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰的"纳智捷"自创品牌圆梦之路,首度跨出两岸华人市场,进军俄罗斯投资设厂,抢进俄罗斯每年约300万辆新车需求以及周边东欧、中亚国家市场.此也创下台湾汽车厂跨出两岸与东南亚,首赴欧洲设厂的里程碑.
* 其他:
--英国皇家国际事务研究所调查大中华区上海、香港、深圳及台北四个"金融中心",认为台北发展前景"需另觅新径",且强调相较其他三个中心,台北未充分利用大陆金改与全球资本市场的整合契机,与大中华区金融趋势脱节.
--亚洲企业第二季财报将由面板产业拉开序幕,根据港商汇丰证券预估,面板双虎友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)第二季亏损金额将分别大幅缩小至35亿、71亿台币,随着下半年供给转趋紧俏,更有机会摆脱亏损,双双转亏为盈至86亿及6亿台币.
--寿险业今年4、5月不畏证所税风暴,逆势加码台股逾800亿台币,其中单是4月就加码超过700亿,让整体寿险业持有台股市值达8,493亿台币,持有成本则可望逾9,000亿,都创历来新高.寿险业4月净值则蒸发305亿,单月亏损33亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠