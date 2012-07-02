《台湾报摘》--工商时报7月3日

* 头版头条:

--裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰的"纳智捷"自创品牌圆梦之路,首度跨出两岸华人市场,进军俄罗斯投资设厂,抢进俄罗斯每年约300万辆新车需求以及周边东欧、中亚国家市场.此也创下台湾汽车厂跨出两岸与东南亚,首赴欧洲设厂的里程碑.

* 其他:

--英国皇家国际事务研究所调查大中华区上海、香港、深圳及台北四个"金融中心",认为台北发展前景"需另觅新径",且强调相较其他三个中心,台北未充分利用大陆金改与全球资本市场的整合契机,与大中华区金融趋势脱节.

--亚洲企业第二季财报将由面板产业拉开序幕,根据港商汇丰证券预估,面板双虎友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)第二季亏损金额将分别大幅缩小至35亿、71亿台币,随着下半年供给转趋紧俏,更有机会摆脱亏损,双双转亏为盈至86亿及6亿台币.

--寿险业今年4、5月不畏证所税风暴,逆势加码台股逾800亿台币,其中单是4月就加码超过700亿,让整体寿险业持有台股市值达8,493亿台币,持有成本则可望逾9,000亿,都创历来新高.寿险业4月净值则蒸发305亿,单月亏损33亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

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