更正:〔法国政经〕审计院称应节约支出及裁员,以达成欧洲赤字目标(更新版)

(更正:标题中错字..."已"达成欧洲赤字目标...更正为"以"达成欧洲赤字目标)

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路透巴黎7月2日电---尽管5月新当选的法国总统奥朗德(Francois Hollande)承诺将避免实行损及成长的节约措施,但法国审计院周一在一份报告中称,总统应该执行严格的节约措施及公部门裁员行动,以达成欧洲的赤字目标.

多月来许多分析师提出警告,称经济成长下滑正侵蚀国家税收,但在奥朗德当选总统及其所属社会党在6月国会大选胜出之前,他对此事未做太多公开讨论.

奥朗德若要达成预算办公室估算的明年节约超过330亿欧元(420亿美元)、以达成欧盟规定赤字不超过国内生产总值(GDP)3%的目标,则他将面临激怒公众、左翼政党及行业工会的风险.

法国审计院称,该国2012年负债相当于GDP比例料超过90%,若不坚守其目标,则可能有被进一步卷进欧债危机的风险;许多分析师称,负债相当于GDP比例若超过90%,则将开始阻碍经济成长.

审计院Didier Migaud在一场记者会上表示,"法国在经济及公共财政上均处于危险地带.我们不能排除陷入债务恶性循环的可能.2013年是一关键年.预算内容将会非常艰困,而由于经济状况恶化,可能比预期还要艰困许多."

"未能达成赤字目标将汇损及法国信誉,且可能造成难以为继的债务增加,造成无法用可以维持下去的利率融通债务."

至于2013年,审计办公室称恐难避免在福利及民众服务等领域裁员,似乎和奥朗德坚持整体政府员工人数一致的说法唱反调.

"进行前所未见的公共支初缩减及加税是有必要的."Migaud表示."若政府希望有回转空间,则需要减少员工人数."

审计院表示,今年经济增长率料约达0.4%,低于旧预算案中预期的0.7%.该院还预计,2013年经济增长率为1%,亦低于此前政府预期的1.75%.(完)