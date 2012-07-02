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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 07:58 BJT

《汇市简讯》美元/坡元继续在1.2650寻获强力支撑

2325GMT

* 美元/坡元纽约盘收报1.2677,略高于上日的亚洲收盘价1.2662

* 隔夜交投区间1.2649(伦敦盘初)1.2685(纽约盘初)

* 海外市场多空不明,上周五剧烈震荡中建立的仓位遭解除

* 美元/坡元继续在1.2650附近寻获技术支撑

* 料持续盘整,由于获利了结持续,料将测试1.27

* 新加坡采购经理人指数(PMI)将在1330GMT公布 (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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