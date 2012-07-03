《台湾报摘》--经济日报7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--台塑集团动态随机存取记忆体(DRAM)合作伙伴美光(MU.O)昨日宣布,收购日商尔必达ELPDF.PK与台湾瑞晶,总金额逾844亿台币.美光将控制全球近四成DRAM产能,仅次于三星(005930.KS),全球DRAM业由三星、美光、海力士(000660.KS)"三强鼎立"格局确立.
* 其他:
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行开幕后,两岸金融往来加速放行,大陆计画7月间密集核准台资银行业务,台湾银行上海分行今日取得开业许可打头阵,国泰世华银、彰化银行(2801.TW)的人民币业务最快本周放行.市场人士指出,上述的业务放行个案中,以台银上海分行开业核准最受注目,意味两岸开启货币清算业务已进入倒数计时.
--6月保险停售效应达到最高潮,寿险业的新契约保费收入大丰收.国泰、富邦人寿6月新契约保费收入均在300亿台币以上,南山人寿6月新契约保费收入突破240亿,高居寿险业前三名,而南山更创下成立49年来单月最高纪录,全年新契约保费收入上看2,000亿台币.
--金管会上周发函洽陆委会及中央银行,将投信基金投资大陆股市上限从30%放宽到100%,台湾投信事业将可发行"中国基金",投资操作更有弹性,商机扩大,台湾投资人也可直接参与大陆A股市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。