版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:20 BJT

《台湾报摘》--经济日报7月3日

* 头版头条:

--台塑集团动态随机存取记忆体(DRAM)合作伙伴美光(MU.O)昨日宣布,收购日商尔必达ELPDF.PK与台湾瑞晶,总金额逾844亿台币.美光将控制全球近四成DRAM产能,仅次于三星(005930.KS),全球DRAM业由三星、美光、海力士(000660.KS)"三强鼎立"格局确立.

* 其他:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行开幕后,两岸金融往来加速放行,大陆计画7月间密集核准台资银行业务,台湾银行上海分行今日取得开业许可打头阵,国泰世华银、彰化银行(2801.TW)的人民币业务最快本周放行.市场人士指出,上述的业务放行个案中,以台银上海分行开业核准最受注目,意味两岸开启货币清算业务已进入倒数计时.

--6月保险停售效应达到最高潮,寿险业的新契约保费收入大丰收.国泰、富邦人寿6月新契约保费收入均在300亿台币以上,南山人寿6月新契约保费收入突破240亿,高居寿险业前三名,而南山更创下成立49年来单月最高纪录,全年新契约保费收入上看2,000亿台币.

--金管会上周发函洽陆委会及中央银行,将投信基金投资大陆股市上限从30%放宽到100%,台湾投信事业将可发行"中国基金",投资操作更有弹性,商机扩大,台湾投资人也可直接参与大陆A股市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐