〔欧元区政经〕德国宪法法院将审查ESM纾困基金,预料可获其同意

路透柏林7月2日电---德国宪法法院周一表示,将在7月10日审视有关反对欧洲永久纾困基金的控诉,虽然一般预料法官不会阻挠,但却推迟了时程.

德国国会上周五成功批准欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),但是总统高克(Joachim Gauck)已经表示,宪法法院未同意之前他不会签署.

ESM原本欲在7月1日生效,但后来延至7月9日.不过ESM需要占其资金90%的出资国批准,意谓着若无德国同意就无法开始运作.

目前尚不清楚宪法法院需要多少时日进行审查.

外界普遍预料该法院会同意ESM,但也明确传达出一种讯号,那就是欧洲的决策深受德国宪法所牵制,若想改变这种情况,还得诉诸德国民众公投.(完)