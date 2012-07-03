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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 08:21 BJT

〔日本股市〕日经小幅开高,美国数据疲弱点燃投资人对美联储的期待

路透东京7月3日电---日本股市日经指数周二略开高,此前美国公布意外疲弱的制造业数据,市场重新升起美国联邦储备理事会(FED)可能采取行动刺激成长的期待.

日经指数.N225涨0.2%,报9,020.04点,第一道阻力位在9,100点附近.东证股价指数.TOPX涨0.5%,报773.57点.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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