〔基金观点〕随着市场转向关注美国问题,金市料受惠--Threadneedle

* 基金看好黄金下半年表现,对于白银看法谨慎

* 美元将是金价上涨的最大阻力

记者 Jan Harvey 编译 张明钧

路透伦敦7月2日电---一家英国基金公司周一表示,上半年黄金价格几乎纹风不动,但下半年可能取得上涨动能,因投资人将焦点从欧债转向美国的政治及财政问题.

天利增值商品基金(Threadneedle Enhanced Commodities Fund)联席基金经理David Donora表示,尽管该基金对黄金未来数月表现抱持正面看法,但美元强劲升值将会限制金价涨势.美元指数.DXY今年以来已经上涨2%

"未来数月,我们将持续见到美元走强,但是到了年底时,美国将讨论债务上限问题...我们还将迎来美国大选,此外还有美国预算协商问题."Donora表示.

美国11月将举行的总统大选,可能是一场势均力敌的交锋,选民仍对经济情势忧心忡忡.在此同时,有许多美国预算的问题将会在年底一股脑儿出现.

"欧洲涌现重大头条消息的势头可能转淡,而美国方面,若他们跟去年一样争执不下,谁都说服不了对方的话,相关重大消息就可能利空美元,对金价则是一大利多."

现货金XAU=目前接近每盎司1,600美元.美元上涨使第二季的黄金均价从第一季的1,690美元降至1,610美元.

虽然金价仍处于史上相对高点,且表现优于原油、铜及铝等其他大宗商品,但是金价较去年创下的纪录高点每盎司1,920.30美元下跌超过300美元,今年迄今更是创下五年来最差的半年表现.

"美元走强一直是一大阻力,几乎打消了黄金的整体多头格局."Donora表示."美元一直表现的更像是储备货币,而这也是其有意达成的目标."

该基金目前管理的资金规模超过7亿美元,对于贵金属的配置比重为12.8%,其中绝大多数为黄金.

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浏览各类主要资产类别指标指数的2012年表现图表,请点选:(link.reuters.com/muc46s)

浏览各类商品2012年表现的图表,请点选:(link.reuters.com/faz36s)

浏览经通胀调整后的黄金价格图表,请点选:(r.reuters.com/pun62s)

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**负面冲击**

Donora表示,主要经济体的超低利率以及极其宽松的货币政策、强劲的实货黄金投资需求、以及黄金产量仅温和增加等等,都对金价构成支撑.

去年欧元区的相关疑虑也对金价构成支撑,但是今年欧元区的坏消息却主要通过对欧元的负面冲击令金价承压,与此同时美元及美国公债代替黄金成为投资者的避险选择.

"2011和2012年的不同之处,在于欧债危机在2011年夏季进行时,美国也传出与债务上限有关的连串坏消息."Donora表示.

他指出,他认为2012年不会有新一轮的量化宽松,而量化宽松是黄金的潜在强劲利多."我认为从现在起到年底前不会见到量化宽松,因此我认为美元会维持相对强势,且将使得金价今年有志难伸."

Donora并称他对白银XAG=前景持较为保留的看法,因白银与整体经济的连结更为紧密.去年有近半数的白银需求是来自工业用户,而工业用户占黄金需求的比重不到10%.

"我们认为白银走势与全球经济成长息息相关,而目前各国接连下修全球经济成长预估,这将会成为白银当前最大的挑战."他说道.

他并表示,该基金没有计画马上买进铂金及钯金.这两项汽车触媒转化器使用的金属价格接近多年低点,因汽车产业的需求景况低迷.

"想要我们不固守陈规,建立铂金及钯金曝险仓位,需要很有说服力的作多理由才行."他表示.(完)