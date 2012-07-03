《新兴市场重要经济事件预告》--7月3日-7月10日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月3日(二)
首尔--韩国央行总裁金仲秀在韩国国防大学发表有关全球经济变化与未来政策的演讲,作为该大学国家安全课程的一部分(0600).
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至7月4日)
7月4日(三)
印度钦奈--印度央行总裁苏巴拉奥出席国家级银行家委员会(SLBC)会议.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日).
7月5日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700),会后将公布利率决议(1145),并举行新闻发布会(1230).
印度钦奈--印度央行中央理事会会议(0400).
奈洛比--肯亚(肯尼亚)央行举行货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.
7月6日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).
7月7日(六)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在东京庆应义塾大学发表演讲.
7月9日(一)
阿迪斯阿贝巴--第19届非洲联盟峰会(至7月16日).
布拉格--捷克央行发表6月28日理事会会议纪录.
7月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会不涉及利率决定的会议.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至7月11日).(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 肖群英;审校 龚芳
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。