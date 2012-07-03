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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 09:52 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月3日-7月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月3日(二)

首尔--韩国央行总裁金仲秀在韩国国防大学发表有关全球经济变化与未来政策的演讲,作为该大学国家安全课程的一部分(0600).

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至7月4日)

7月4日(三)

印度钦奈--印度央行总裁苏巴拉奥出席国家级银行家委员会(SLBC)会议.

华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日).

7月5日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700),会后将公布利率决议(1145),并举行新闻发布会(1230).

印度钦奈--印度央行中央理事会会议(0400).

奈洛比--肯亚(肯尼亚)央行举行货币政策会议.

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.

7月6日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).

7月7日(六)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在东京庆应义塾大学发表演讲.

7月9日(一)

阿迪斯阿贝巴--第19届非洲联盟峰会(至7月16日).

布拉格--捷克央行发表6月28日理事会会议纪录.

7月10日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会不涉及利率决定的会议.

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至7月11日).(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 肖群英;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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