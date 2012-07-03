〔两岸金融〕台银上海分行获准开业,货币清算机制或在不远

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北7月3日电---台湾百分之百公营、资产计第二大的台湾金控主管周二表示,已取得中国银监会的开业许可,在完成工业登记之后,即可开业.
继先前中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行赶在6月底前开业之后,台湾银行的上海分行也开业在即.这两家呼声极高的"清算行"相继投入市场营运,意味着两岸货币清算机制建立时间已不远.
台湾央行先前曾表示,两岸逐步建立的货币清算机制应具"双向"的兑换机制,外界猜测未来应有陆资银行台北分行担负在台湾境内人民币清算业务.相对地也有一家台湾的银行负责境外的新台币清算业务.
台湾银行一位不愿具名的公司人士表示,"我们今天要去领金融许可证,马上就会去办工商登记."不过她不愿意预设上海分行可能开业时间.
先前台湾银行总经理张明道曾对路透表示,上海分行有望于7月中旬起开始营业.[ID:ID:nCT0460868]台湾金控前董事长张秀莲先前也曾表示,台湾银行称很有希望取得清算行资格.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。