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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:07 BJT

〔台湾货币市场〕7月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月4日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,322.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4兆2,226.1亿台币:

       07/05 480.00亿

       07/06 2,901.50亿

       07/07 773.00亿

       07/08 1,576.50亿

       07/09 1,221.00亿

       07/10 194.00亿

       07/11 2,664.50亿

       07/12 957.50亿

       07/13 3,029.80亿

       07/14 716.00亿

       07/15 3,334.00亿

       07/16 404.00亿

       07/17 257.00亿

       07/18 3,020.20亿

       07/19 739.00亿

       07/20 2,815.00亿

       07/21 910.50亿

       07/22 1,937.50亿

       07/23 198.00亿

       07/24 177.00亿

       07/25 2,835.30亿

       07/26 826.00亿

       07/27 2,480.80亿

       07/28 685.00亿

       07/29 2,276.00亿

       07/30 205.00亿

       07/31 48.00亿

       08/01 3,507.50亿

      *08/02 936.50亿

       08/03 120.00亿

--公债还本付息592.6875亿台币:

07/17 90甲5期11息 14.5000亿

07/20 96甲5期本金 500.0000亿

07/20 96甲5期5息 10.0000亿

07/20 97甲4期4息 12.0000亿

07/20 98甲4期3息 14.0000亿

07/20 99甲6期2息 16.0000亿

07/20 100甲6期1息 14.0000亿

08/02 100甲7期1息 12.1875亿

--国库券到期300亿台币:

07/20 财101-1 300亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--7/9: 央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币,7月6日标售.

--7/20: 100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币,7月17日标售.

--7/25: 财101-4期273天期国库券发行,金额为300亿台币,7月24日标售

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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