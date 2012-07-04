〔台湾货币市场〕7月4日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透台北7月4日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,322.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆2,226.1亿台币:
07/05 480.00亿
07/06 2,901.50亿
07/07 773.00亿
07/08 1,576.50亿
07/09 1,221.00亿
07/10 194.00亿
07/11 2,664.50亿
07/12 957.50亿
07/13 3,029.80亿
07/14 716.00亿
07/15 3,334.00亿
07/16 404.00亿
07/17 257.00亿
07/18 3,020.20亿
07/19 739.00亿
07/20 2,815.00亿
07/21 910.50亿
07/22 1,937.50亿
07/23 198.00亿
07/24 177.00亿
07/25 2,835.30亿
07/26 826.00亿
07/27 2,480.80亿
07/28 685.00亿
07/29 2,276.00亿
07/30 205.00亿
07/31 48.00亿
08/01 3,507.50亿
*08/02 936.50亿
08/03 120.00亿
--公债还本付息592.6875亿台币:
07/17 90甲5期11息 14.5000亿
07/20 96甲5期本金 500.0000亿
07/20 96甲5期5息 10.0000亿
07/20 97甲4期4息 12.0000亿
07/20 98甲4期3息 14.0000亿
07/20 99甲6期2息 16.0000亿
07/20 100甲6期1息 14.0000亿
08/02 100甲7期1息 12.1875亿
--国库券到期300亿台币:
07/20 财101-1 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--7/9: 央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币,7月6日标售.
--7/20: 100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币,7月17日标售.
--7/25: 财101-4期273天期国库券发行,金额为300亿台币,7月24日标售
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)