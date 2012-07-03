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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 10:55 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,寿险资金多缺不一

路透台北7月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.投信在月初资金陆续回笼,但找券对象集中在公司债.寿险仍是公债RP的资金供应来源,惟各家多缺不一,并未感受到月初该有的宽松状态.

一外银资金调度人士指出,今日有部分寿险因例行的保费支出走钱,所以感觉资金状况平平.但另一券商人士则称,寿险仍有资金,只是有的将附买回利率拉高,除非必要,还是会另寻调度对象.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

据交易商统计,本周市场紧缩因子有:周三(4日)南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,金额为68亿台币.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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