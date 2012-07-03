〔台湾货币市场〕短率稳定,提存期底微调积数资金情势宽松

* 短率持稳

* 提存期底以微调积数为主

* 明日起新提存期开始

记者 林妙容

路透台北7月3日电---台湾银行间短率周二持稳于上日区间.交易商表示,今日为本提存期最后交易日,银行以微调积数为主,没有大进大出的部位.由于回补积数已告一段落,许多金融机构出现闲置资金,利率虽未见明显浮动,但市场调拨没有难度.

资金调度人士表示,因一早市场宽裕有余,央行委由大型行库尽量代收隔夜游资,以免旬底超额准备数字过高.明日新提存期开始,银行可以负数操作,市场氛围料更形轻松.

"今天银行就是消积数,市况安静."一中型银行调度人士称.

此外,市场人士也指出,部分企业为因应7月起发放现金股利的需求,有部分短钱暂且停泊在货币市场,也是市场短钱充斥的原因之一.不过他们同时认为,由于今年景气不佳,企业发放现金股利的总量应不致太高,影响层面将十分有限.

本地时间14:57时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.512%,上日收在0.510%;区间在0.506-0.72%,上日在0.388-0.72%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.76%,上日在0.506-0.75%.

**短票利率稳中偏软**

短票方面,票券商表示,虽然今日央行存单到期量不多,但民间及银行资金均十分充裕,银行买气旺盛,加上票券商资金缺口不大,早早就能弥平.利率方面则持平于上日,部分较短天期票券甚至有再走低1基点的空间.

今日银行间30天内短票主要成交利率在0.85%,与上日相同;大型公股银行成交在0.86-0.87%,上日在0.87%.

央行今日存单到期52亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为8,328亿台币,接下来依序为周三1,322.5亿、周四480亿及周五2,901.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周一当日超额准备为负215亿台币;累计超额准备为2,339亿台币,加计前期1%的超额准备为3,539亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平.投信在月初资金陆续回笼,但找券对象集中在公司债.寿险仍是公债RP的资金供应来源,惟各家多缺不一,并未感受到月初该有的宽松状态.

一外银资金调度人士指出,今日有部分寿险因例行的保费支出走钱,所以感觉资金状况平平.但另一券商人士则称,寿险仍有资金,只是有的将附买回利率拉高,除非必要,还是会另寻调度对象.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

据交易商统计,本周市场紧缩因子有:周三(4日)南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,金额为68亿台币.(完)