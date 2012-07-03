《台湾利率预测》7月短票利率料持平于0.84-0.88%,注意股利发放影响

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 7月短票利率料在0.84-0.88%
* 股利发放效应渐发酵,8月进入高峰
* 欧美金融市场仍须观察
记者 林妙容
路透台北7月3日电---继上月季底资金紧缩高峰期过,且央行刚宣布维持货币政策不变的情况下,7月短票利率预期将平稳以对,仅有企业股利发放因素渐渐发酵,短票利率估持稳于上月,落在0.84-0.88%之间.
货币市场交易人士认为,7月提存期预料风平浪静,不过企业开始除权息,现金股利发放对个别银行的资金流动,将造成特定日期的资金水位升降,受影响的银行将增加调拨难度;不过料对整体市场的资金水位影响不大.特别是股利发放的高峰期将落在8月而非7月.
"股利发放会比较分散,都在可控制的范围内...短票利率还是狭幅盘整."一位大型票券商交易主管表示.
路透访查七家金融机构所作预估中值显示,7月提存期金融同业间30天内短票主要成交利率在0.84-0.88%;上月主要成交区间落在0.85-0.88%.
此外,大型银行交易员认为,除股利因素外,7月进入台风季,因风雨带来的停止上班风险可能增加,恐将打乱票券商资金调度的节奏与步伐,将是另一个不确定因素.
此前中央银行举行第二季全体理监事会议,由于全球景气低迷令实质需求受挫,央行已连续四季维持重贴现率在1.875%不变.[ID:nST0466744]
**关注国际环境**
不过,市场交易员提到,美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月底将举行会议,而欧洲债权问题歹戏拖棚,也非短期之间能够解决,全球市场的波动或将连带影响台湾利率市场,虽然机率并不高,仍是金融市场的观察重点之一.
此外,台湾股市起起落落,票券商并不寄望证券金融公司短期内能增加发票量,料7月票券商资金缺口也将持平上月,并不影响利率走势.
7月提存期共有逾4.28兆(万亿)台币的央行存单到期,较上月约3.92兆有所增加.宽松因素另有300亿台币国库券到期,以及公债还本付息约593亿;至于紧缩因素,财政部将分别发行一期五年公债和一期273天期国库券,总计金额600亿台币,另央行也将例行标售1,000亿台币的一年期存单.
以下为各金融机构对7月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:
金融机构 最低利率% 最高利率%
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大型银行一 0.84 0.87
彰化银行 0.84 0.87
国际票券 0.84 0.88
小型银行 0.84 0.88
台湾银行 0.84 0.88
中华票券 0.84-0.85 0.88
民营银行 0.85 0.88
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预估中值 0.84 0.88 (完)
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--集体采写 高洁如/李盈蒨;审校 杨淑祯
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