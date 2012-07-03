版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 11:31 BJT

《汇市简讯》欧元/美元浮现买气,美元在亚洲承压

0306GMT * 美元普遍承压,日圆外亚币出现庞大需求 * 亚股走高,令美元受压 * 欧元/美元逼近1.2600,小时图阻力在1.2605/10 * 若攻破1.2610,则上看1.2665/70 * 目前在1.2560有强劲支撑,21日及100日均线在该处汇集 (完) --编译 龚芳;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐