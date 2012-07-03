主要国家经济指标预测--7月4日****

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透7月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.2% -0.2%
0743 意大利Markit服务业PMI 6月 42.5 42.8
0748 法国Markit服务业PMI 6月 47.3 47.3
法国Markit综合PMI 6月 -- 46.7
0753 德国服务业PMI 6月 50.3 50.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 46.8 46.8
欧元区Markit综合PMI 46.0 46.0
0828 英国CIPS服务业PMI 6月 52.8 53.3
0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.3% -1.0%
(较上年同期) -0.8% -2.5%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 8,697
外资投资日本股市(亿日圆) -- 504
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 日本加班工资(较上年同期) 5月 +6.4% --
0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 +27.3% +5.1%
民间建筑许可 +8.7% --
0430 澳洲央行利率决定 7月 3.50% 3.50%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加7 增加2
抵押贷款额(亿英镑) 增加6 增加8
抵押贷款批准件数(千件) 51.098 50.3
M4货供额(较前月) -0.1% --
0830 英国建筑业PMI 6月 48.2 53.0
0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.5% -0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.5%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月30日当周 +0.2% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月30日当周 +1.7% --
1330 加拿大RBC制造业PMI 6月 54.85 --
1400 美国工厂订单 5月 +0.7% +0.2%
耐久财订单 5月修正值 +1.3% --
扣除国防的耐久财订单 +0.5% --
扣除运输的耐久财订单 +0.4% --
扣除飞机的非国防资本财订单 +2.1% --
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 6月 1,408 1,390
(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰
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