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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 06:40 BJT

****主要国家经济指标预测--7月4日****

路透7月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.2% -0.2%

0743 意大利Markit服务业PMI 6月 42.5 42.8

0748 法国Markit服务业PMI 6月 47.3 47.3

法国Markit综合PMI 6月 -- 46.7

0753 德国服务业PMI 6月 50.3 50.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 46.8 46.8

欧元区Markit综合PMI 46.0 46.0

0828 英国CIPS服务业PMI 6月 52.8 53.3

0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.3% -1.0%

(较上年同期) -0.8% -2.5%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 8,697

外资投资日本股市(亿日圆) -- 504

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 日本加班工资(较上年同期) 5月 +6.4% --

0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 +27.3% +5.1%

民间建筑许可 +8.7% --

0430 澳洲央行利率决定 7月 3.50% 3.50%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加7 增加2

抵押贷款额(亿英镑) 增加6 增加8

抵押贷款批准件数(千件) 51.098 50.3

M4货供额(较前月) -0.1% --

0830 英国建筑业PMI 6月 48.2 53.0

0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.5% -0.3%

(较上年同期) +2.3% +2.5%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月30日当周 +0.2% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月30日当周 +1.7% --

1330 加拿大RBC制造业PMI 6月 54.85 --

1400 美国工厂订单 5月 +0.7% +0.2%

耐久财订单 5月修正值 +1.3% --

扣除国防的耐久财订单 +0.5% --

扣除运输的耐久财订单 +0.4% --

扣除飞机的非国防资本财订单 +2.1% --

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 6月 1,408 1,390

(完)

--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰

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