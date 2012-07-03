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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:32 BJT

〔日本个股〕全日本空输计划发新股筹资25亿美元--消息

路透东京7月3日电---两名知情消息人士指出,全日本空输(9202.T)周二宣布发新股筹资约25亿美元的计画,用于购买飞机和支持财务,以因应东山再起的对手日本航空.

消息人士称,全日空计画在日本航空进行首次公开发行(IPO)前筹集约2,000亿日圆(25.2亿美元).日本航空IPO案预计在9月进行,估计筹资约80亿美元.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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